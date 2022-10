Amsterdam all'Arca di Spoltore, proiezione in lingua originale

Mercoledì 2 novembre verrà proiettato all'Arca un film irrinunciabile in lingua originale, Amsterdam, del regista David O. Russell che ha assoldato un team di star dal grande calibro: Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Taylor Swift, Rami Malek, e Robert De Niro. Una commedia ambientata nella New York degli anni ’30: tre amici, un medico legale, un’infermiera e un avvocato distrettuale, sono testimoni involontari di un omicidio, diventando così allo stesso tempo degli indagati. Per cercare di scagionarsi dell’ingiusta accusa sveleranno loro malgrado uno dei più grandi complotti nella Storia moderna degli Stati Uniti d’America.

Un film eccezionale come il suo regista: nessuno fa più film come li fa lui. Film grandi, tentacolari, disordinati, ambiziosi, traballanti, pieni di idee e strabordanti. Film che regalano agli attori parecchie cose da fare oltre la semplice recitazione. Possiamo anche aggiungere un must-see. Sicuramente non c’è niente di simile su piazza in questo momento.