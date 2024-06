Cerasuolo d’Abruzzo Cup: tutto pronto per la regata

Orario non disponibile

Quando Dal 22/06/2024 al 23/06/2024 da domani Orario non disponibile

Manca poco alla terza edizione della Cerasuolo d’Abruzzo Cup – 1° Trofeo Cnp, regata per imbarcazioni di vela d’altura e di minialtura organizzata come ogni anno dal circolo nautico Pescara 2018 con il sostegno del consorzio Tutela Vini d’Abruzzo e legata a filo doppio con il vino di cui porta il nome e il colore.

La sfida tra vele per la conquista del Challenger Cerasuolo d’Abruzzo Cup 2024 parte domani mattina, sabato 22 giugno, dal porto turistico Marina di Pescara per la prima delle due giornate previste in programma.

L’inaugurazione invece avverrà stasera, venerdì 21 giugno, alle ore 19 con alzabandiera e aperitivo sulla terrazza del Cnp.

Vele issate per domani verso Ortona, passando dalla boa di Francavilla e ritorno verso Pescara.

La seconda veleggiata di domenica prevedrà un percorso verso nord fino al confine con Montesilvano e ritorno.

Nel pomeriggio di domenica verranno consegnati i trofei 2024 ai primi classificati in assoluto e di categoria (trofeo Challenger Cerasuolo d’Abruzzo Cup, Coppa AUTOSTAR e 1° Trofeo Cnp).

Novità di quest’anno l’estemporanea di pittura a cura di 10 artisti abruzzesi delle associazioni “Itinerari artistici” e “Le Muse” che in tutta la giornata di sabato, dopo aver piazzato i propri cavalletti in vari angoli del porto, dipingeranno con pennelli e colori le loro tele sul tema mare, vento, vela e cerasuolo. Sono Angela Di Teodoro, Ercolina Delle Monache, Patrizia Amoretti, Plinio Meriggiola, Rosa Maria Brandimarte, Sabina D’Alfonso, Sabrina Talarico, Stefania Ponziani, Stefano Schiazza, Valentini Vally.

Poi domenica, ai vincitori delle regate e a conclusione dell’evento, verrà donato un quadro, che si aggiunge ai trofei.

La giornata si conclude la sera con la conviviale per armatori, equipaggi e amici nel ristorante “Osea” del Marina dove si pasteggia con il Cerasuolo delle aziende legate al consorzio Tutela Vini, si brinda con lo spumante abruzzese Vinco e si gusta il dolce offerto dal mastro pasticciere Federico Anzellotti di Emozioni Italiane.