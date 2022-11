Cena di gala con le eccellenze enogastronomiche abruzzesi al Merano Wine Festival [FOTO]

Un menù completo e di altissimo livello preparato solo con prodotti enogastronomici abruzzesi, quello proposto per la cena di gala di ieri 4 novembre al Merano Wine Festival, l'evento enogastronomico di richiamo nazionale ed internazionale che andrà avanti fino al 7 novembre prossimo. A preparare i piatti e a gestire la cena lo chef William Zonfa, per la proposta enogastronomica offerta dalla Regione Abruzzo. Il tema della cena è stato "Abruzzo sostenibile" con l'utilizzo di ingredienti provenienti dal nostro territorio:

“Il menù è stato realizzato secondo le regole della qualità e salubrità delle grandi materie prime alimentari che l’Abruzzo produce. A cominciare dal ferma posto realizzato con una “SARratella”, dolce a base di zafferano, prodotto senza glutine, senza lattosio e senza zucchero. Questa rivisitazione del dolce tipico abruzzese l’ho realizzata appositamente per l'Accademia medica della provincia aquilana “Salvatore Tommasi” onlus, con cui sto collaborando nella campagna di promozione sulla qualità delle produzioni agricole d'eccellenza regionali. Tra le particolarità del menù, l’antipasto è stato realizzato con un merluzzo dell’Adriatico, messo in salamoia per conferire la sapidità del trattamento del baccalà. Per il risotto è stato usato un formaggio erborinato d’alpeggio abruzzese, proveniente dalla zona di Lucoli. Nel secondo ho utilizzato il vino Montepulciano, una delle bandiere d'Abruzzo al livello mondiale. Infine, voglio soffermarmi sul dolce che è stato pensato per esaltare la duttilità dell’olio d’oliva. "

Zonfa evidenzia come l'olio extravergine usato a crudo mantenga tutte le sue peculiarità nutrizionali e organolettiche, diventando un dolce accostato con una maionese di liquirizia e il cremoso al cioccolato bianco con una nota di limone

Una scelta che ha sorpreso tutti i commensali, facendo capire l’altissima qualità del patrimonio enogastronomico dell’Abruzzo.” ha concluso Zonfa che ha aggiunto: “Ringrazio gli studenti per l'impegno e la lungimiranza dei dirigenti degli Istituti alberghieri che credono nei miei progetti e nel valore dell’esperienza sul campo, accostata agli studi. Infine ringrazio la Regione Abruzzo che continua a darmi l’onore di essere ambasciatore della mia terra nel mondo".

Presente l'assessore e vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente che ha fatto sapere di aver raccolto gli apprezzamenti e complimenti dei presenti:

“Gli ospiti hanno avuto modo di sperimentare e comprendere sul "campo" il nostro progetto di sostenibilità alimentare e conoscere tramite un ambasciatore del made in Abruzzo l'eccezionale potenziale della nostra terra, e dalla grande qualità dei prodotti messi a disposizione da produttori ed aziende"