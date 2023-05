"I Cavalieri dello Zodiaco" in anteprima a Pescara per l'edizione 2023 di "Cartoons On The Bay"

Sarà presentato in anteprima italiana a Pescara, giovedì 1° giugno nell’ambito di "Cartoons On The Bay", il film "I Cavalieri dello Zodiaco", diretto da Tomek Baginski. Tratto dalla celebre serie animata, il lungometraggio porta per la prima volta sul grande schermo la saga di Saint Seiya di Masami Kurumada in live-action. Giunto alla 27esima edizione, 'Cartoons On The Bay', promosso da Rai e organizzato da Rai Com, tornerà per il secondo anno consecutivo nella nostra città dal 31 maggio al 4 giugno.

Seiya - interpretato da Mackenyu - è un testardo adolescente di strada che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a combattere per ottenere denaro. Quando in uno dei suoi combattimenti sprigiona involontariamente poteri mistici che non sapeva di avere, Seiya si ritrova coinvolto in un mondo di santi in guerra, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per conquistare il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.

Il film, prodotto dalla Toei Animation Production e interpretato anche da Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl e Sean Bean, uscirà solo al cinema dal 26 al 28 giugno prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. A 'Cartoons On The Bay' saranno ospiti anche il regista e produttore cinematografico britannico Peter Lord e il regista e produttore israeliano Ari Folman, che riceveranno il premio alla carriera, nonché Ian Mackinnon, produttore e leggenda della stop motion che ritirerà il premio Studio of the year 2023, assegnato allo Studio MacKinnon & Saunders, e farà anche parte della giuria internazionale del festival, che assegnerà i premi Pulcinella delle varie categorie del concorso.