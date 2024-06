A Cartoons on the bay arrivano gli attori di Mare Fuori

Imperdibile appuntamento per gli appassionati della serie tv "Mare fuori". Alle ore 19 in piazza Salotto, nell'ambito della manifestazione "Cartoons on the bay", come fa sapere l'assessore comunale Alfredo Cremonese saranno presenti due attori della serie. Si tratta di Luca Varone "Angelo" e Yeva Sai "Alina". Dopo l'intervento durante la manifestazione, i due attori saranno a disposizione dei fan per autografi e selfie.