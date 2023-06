Dal regista Ari Folman al pallavolista Andrea Lucchetta: il primo giorno di Cartoons oh the Bay anima tutta la città

Si è alzato il sipario su Cartoons on the Bay 2023, l'evento promosso da Rai e organizzato da Rai Com e realizzato e diretto da Roberto Genovesi. Un gradito ritorno a Pescara dove fino al 4 giugno protagonista sarà la fantasia.

Ad aprire la prima giornata, quella del primo giugno, tanti eventi tra cui spiccano la presenza di Ari Folman, di Pera Toons, l'inaugurazione della mostra di Monica Mnaganelli e l'anteprima italiana del film “I Cavalieri dello Zodiaco”. Proiezioni e incontri con tre location d'eccezione. L'Aurum dove si terranno gli appuntamenti del programma professionale, piazza della Rinascita (piazza Salotto) dove grandi e piccini potranno essere parte attiva del programma riservato al pubblico e il cinema Massimo dove si terranno anteprime, proietteranno retrospettive e guaderanno i titoli in concorso. Tutto gratuitamente.

“Mondi immaginati e mondi immaginari tra utopia, realtà e sospensione”, questo il titolo della mostra di Manganelli che ha firmato la locandina dell'edizione 2023 di Cartoons on the Bay. Il regista, sceneggiatore e compositore israeliano Ari Folman è stato protagonista all'Aurum nel primo giorno dell'evento dell'incontro moderato da Oscar Cosulich e Ariela Piattelli realizzato in collaborazione con Fondazione museo della Shoah, ma resterà a Pescara fino al 3 giugno quando gli sarà consegnato il premio alla carriera.

Nel pomeriggio all'Aurum l'incontro con Emanuele Giorigi, amministratore delegato della casa editrice Tunué presenta l'incontro con Alessandro Perugini aka Pera Toons per analizzare il fenomeno del suo successo. Incontro seguito, in occasione dell'uscita del nuovo libro Divertimenti, edito da Tunué, il firmacopie di Pera Toons con accesso libero per il pubblico.

Andrea Lucchetta apre la festa in piazza Salotto

Anche in piazza Salotto è iniziata al festa con l'ex pallavolista Andrea Lucchetta per far divertire, palla alla mano, grandi e piccini fino. Stessa location per Lucilla Kids che ha presentato in anteprima per Ilbe i Puffins in cui le pulcinelle di mare protagoniste dovranno salvare due stravaganti alieni dalle grinfie di un tricheco malvagio. Non è mancata enon mancherà la musica durante la quattro giorni con Rai Radio Kids e i dj set di Armando Traverso. Per il primo giorno di festa protagonista Giorgio Vanni, interprete produttore e compositore di grandi successi che si alternerà sul palco alle star dei social Gabrielle Sarmiento di No Name Radio, la nuova radio dedicata ai giovani e ai nuovi scenari musicali, per un dj set.

In scena anche le prime proiezioni al Massimo con il film neozelandese in concorso 'Oops, Imurdered the person the person I like likes' diretto da Ross Ozarka e il film brasiliano in concorso 'Forbidden World', per la regia di A. Camargo e Camila Carrossine. Nella sala 5 invece la retrospettiva dedicata a Peter Lord e la proiezione di uno dei suoi capolavori, 'Galline in fuga'. Alle 21 l'attesa anteprima del film 'I Cavalieri dello Zodiaco' diretto da Tomek Baginski.

All'Aurum gli appuntamenti professionali e spazio anche al sociale

Spazio anche al sociale all'Aurum dove la prima giornata si è aperta con l'evento Unicef sui diritti dei bambini che ha visto la partecipazione di Andrea Iacomini (portavoce Unicef Italia) e Mussi Bollini (Vice Direttrice Rai Kids). Quindi l'incontro sul potere del made in Italy nell'industria globale cui hanno preso parte Anne Sophie Vanhollebeke (Head of co-productions, Studio Campedelli), Pietro Pinetti (Ceo, Studio Bozzetto), Vernante Pallotti (Showrunner, T-Rex Young), Pedro Citaristi (Ceo, Red Monk), Giorgio Scorza (Ceo e direttore creativo Movimenti Production), Francesco Manfio (Ceo Gruppo Alcuni). Incontro moderato da Federica Pazzano.

Quindi l'incontro citato con Ari Foman e la lezione di Storytelling con lo scrittore di fantascienza Dario Tonani, lo scrittore storico Andrea Frediani e lo scrittore dark-horror Paolo Di Orazio. Sono stati loro a parlare di come scrivere una storia di grande impatto, sviluppare idee originali e costruire un universo senza tempo con Marina Polla De Luca chiamata a moderare.

Ricco anche il pomeriggio con il contest “Pitch me”, l'incontro con Alessandro Perugini aka Pera Toons per raccontare il fenomeno “Pera Toons” e quello sul fondo europeo Ibermedia Next (NextGenerationEU) a cura di Premios Quirino e moderato Enrico Martinis.

Spazio all'animazione a fine giornata con l'Asifa che ha presentato il censimento dell’animazione italiana 2023 a cura del presidente Marino Guarnieri. A fine giornata i vincitori del contest svoltosi la mattina con le motivazioni della giuria composta Dario Tonani, Paolo Di Orazio, Andrea Frediani.



Le altre giurie

A comporre la giuria dei lungometraggi che saranno proiettati nel corso di Cartoons on The Bay sono il direttore di Ciak, Flavio Natalia; Max Giovagnoli, direttore del Festival Heroes; Pedro Armocida, direttore della Mostra internazionale del Nuovo Cinema.



A far parte della giuria internazionale sono invece il responsabile Rai Radio Kids,Marco Lanzarone; il regista Alain Bidard; la vicepresidente Junior Zdf Studios, Arne Lohmann; Ian Mackinnon, Creative director- Executive producer and founder of Mackinnon & Saunders Ltd. E Alessia Di Giacomo, direttore piattaforme e canali Rtve Corporación.