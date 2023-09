Caprara di Spoltore accoglie con entusiasmo il passaggio della gara di moto d'epoca "Roma - Castellammare Adriatico" [ FOTO - VIDEO]

Grande accoglienza a Caprara di Spoltore per il passaggio della gara di moto d'epoca per la rievocazione della storica "Roma - Castellammare Adriatico". Sabato 23 settembre poco dopo le 17,30 la carovana è arrivata nel parco della Villa Acerbo a Caprara d'Abruzzo.“I l presidente della Pro Loco Carlo Passeri:

"Ci siamo tuffati in questa manifestazione anche se purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con il rischio maltempo. Per questo il buffet di prodotti tipici è stato spostato all’interno della Villa. Vogliamo presentare bene i nomi di Spoltore, di Caprara e di Villa Acerbo al di fuori dei nostri confini, considerata la presenza anche di stranieri in gara. I piloti della Coppa Acerbo venivano accolti nelle case: qui a Caprara viviamo ancora con questo senso di comunità”.Giuseppe Briganti, presidente del moto club organizzatore, che da molti anni vive nella nostra regione per lavoro: "Solo qui potevano trovare la vera accoglienza dell'Abruzzo"

L'evento è stato organizzato dal Moto Club Castellamare Adriatico in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e il patrocinio di Regione Lazio e dei comuni attraversati. Il percorso seguito è stato quello di cento anni fa: da Roma a Pescara passando per Monterotondo, Cittaducale, San Demetrio ne' Vestini, Popoli e Spoltore. Il sindaco Chiara Trulli:

"La presenza di Villa Acerbo nel programma della manifestazione onora la nostra comunità e la sua storia. Alla vigilia del centenario della Coppa Acerbo, che Enzo Ferrari vinse nel 1924, dobbiamo farci trovare pronti per celebrare nella giusta maniera una manifestazione che può essere una straordinaria occasione di promozione turistica per il nostro territorio e l'Abruzzo".