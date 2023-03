In città arrivano i campionati italiani e la coppa del mondo di Kettlebell

Il prossimo fine settimana, sabato 25 e domenica 26 marzo, il palazzetto dello sport in via Elettra ospiterà i campionati italiani e la coppa del mondo di Kettlebell. Alla manifestazione sportiva prenderanno parte selezioni provenienti da diversi paesi del mondo oltre che da 15 regioni italiane. L'evento è stato presentato dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore comunale Patrizia Martelli, da presidente della commissione sport Adamo Scurti, dal campione del mondo e presidente della federazione italiana Kettlebell Olek Lilika, oltre al presidente della società organizzatrice Asd Lifesport Cristian Di Santo e il tecnico locale e referente Vincenzo Di Rosario. Il programma prevede sabato 25 marzo dalle 9,15 le sfide fra Usa, Portogallo, Austria, Germania, Uzbekistan, Ucraina e le 15 regioni italiane per la competizione nazionale. Domenica 26 marzo dalle 10 le finali e le premiazioni.

L’assessore allo sport Patrizia Martelli ha sottolineato durante l’incontro di questa mattina la conferma di Pescara come luogo preferenziale per ospitare manifestazioni di importanza internazionale.

"Si tratta di un’ulteriore vetrina per il nostro territorio, che accoglierà atleti provenienti da numerosi paesi e che, ne sono certa, saprà fare bella figura con i graditi ospiti. Da parte mia non posso che augurare a tutti il successo dei campionati, magari con un grande risultato per il team italiano". Il presidente della Commissione Sport Adamo Scurti ha evidenziato l’importanza dell’evento"ì

"Una specialità antica ma che oggi ha acquisito una forte considerazione in campo internazionale, con un numero di praticanti tale da giustificare la legittima aspirazione a divenire disciplina olimpica. Ringrazio il presidente della Lifesport Pescara, Cristian Di Santo, con il quale ormai molti anni fa abbiamo iniziato un percorso che raggiunge ora un punto d’arrivo di grande rilievo."

Il presidente della Federazione Kettlebell Sport, Olek Lilika, ha illustrato le caratteristiche tecniche e la storia di questo sport ringraziando la città di Pescara e l’amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata verso il kettlebell che spero attiri l’attenzione e l’interesse di tutti gli abruzzesi. Cristian Di Santo ha rimarcato la bellezza della location, il palazzetto Ciro Quaranta che sarà vestito a festa con i colori delle varie federazioni e al primo posto della Federazione internazionale di Kettlebell:

"Quando si è presentata questa opportunità, ho ritenuto non fosse il caso di lasciarsela sfuggire e oggi sono qui con estrema soddisfazione per presentarne il programma. Aspetto quindi tutti i pescaresi sabato e domenica presso l’impianto di via Elettra"