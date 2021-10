Grande successo per la benedizione e sfilata degli animali a Pescara [FOTO]

Grande successo di pubblico per il tradizionale appuntamento della benedizione e sfilata degli animali a Pescara. L'edizione 2021 si è svolta in piazza Sacro Cuore, ed ha visto la presenza anche dell'assessore comunale Nicoletta Di Nisio. in occasione della Giornata mondiale degli animali. Tantissimi cittadini con i loro amici a quattro zampe ed animali domestici hanno ricevuto la benedizione per festeggiare San Francesco da parte di Don Alfonso, parroco della chiesa di Sant'Antonio. L'assessore ha commentato:

"Grazie alle associazioni Dog Village (Sulle Orme di Ares) di Montesilvano e Animalisti volontari Pescara e al suo presidente Marialuisa D'Olimpio .Approfitto per ricordare come - se desiderate un animale - di farlo adottando uno dei tantissimi animali che, purtroppo, non hanno ancora una casa e sono ospitati nei canili e di compiere questa scelta in maniera responsabile: avere un animale significa prendersene cura per sempre, sia quando sta bene che quando si ammala."