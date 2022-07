Torna all'Aurum la collettiva d'arte dedicata alla Pineta dannunziana

Una settimana dedicata all'arte e alla riflessione, che vedrà come protagonista la Pineta dannunziana di Pescara. Dopo il successo della collettiva realizzata ad inizio anno, dedicata al terribile disastro che ha colpito la pineta dannunziana il primo agosto 2021, Giorgio Del Bono, presidente dell’associazione culturale “Laboratorio d’Arte” di Pescara, ha deciso di proporre la seconda edizione, in previsione di continuare questo progetto anche negli anni a venire, appunto per “non dimenticare”. L'evento è stato presentato alla presenza dell'assessore alla cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota, del consigliere comunale Armando Foschi e della responsabile della Comunicazione per l’evento d’arte Federica De Angelis. L'assessore Carota ha dichiarato:

"Questo appuntamento ci spinge a riflettere sull’importanza di questa grande oasi che è la Pineta dannunziana. Ma ci ricorda, ancora di più quale grande ferita che abbiamo subito come comunità il primo di agosto dello scorso anno quando la riserva fu aggredita dal terribile incendio che è ancora nei nostri occhi. Attraverso la cultura in questo caso riusciamo ad apprezzare ancora meglio quelle che sono le bellezze naturali e insieme a queste la bellezza delle opere che saranno esposte in questa Collettiva. Invito quindi tutti a partecipare e a divenire portatori di sensibilità affinché la nostra pineta possa rinascere più bella di prima.

La sensibilità per la natura, l’interesse per il paesaggio incontaminato e il forte legame emotivo nei confronti di quella bellissima area verde colpita dall’incendio, sono stati infatti fonte di ispirazione per gli artisti che hanno deciso di aderire all’iniziativa." Saranno oltre 150 le opere fra dipinti, sculture e poesie esposte con inaugurazione sabato 9 luglio dalle 18 con le note del gruppo musicale “Eco brand music for exposition” di Penne e dalle narrazioni di Licio Di Biase responsabile della struttura dell’Aurum.

Per l’occasione è stato realizzato un ricco catalogo che raccoglie oltre 150 foto riproducenti le opere esposte, catalogo che verrà donato agli artisti partecipanti. Sarà possibile visitare la mostra, con ingresso libero, nei seguenti orari: 9,30-12,00/ 16,00-19,00. Per informazioni 3334838185 giorgiodelbono28@gmail.com