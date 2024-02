All'Aurum un evento per festeggiare i 20 anni di Federconsumatori Abruzzo

Si terrà il 22 febbraio prossimo all'Aurum il convegno per i 20 anni della Federconsumatori Abruzzo. Appuntamento dalle 9,30 con l'incontro che prevede diversi momenti e diversi temi fra cui trasporto, banche e risparmio, associazionismo.

I lavori saranno aperti dalla relazione introduttiva del presidente della Federconsumatori Abruzzo Aps Francesco Trivelli; a seguire ci saranno i saluti del presidente della Consulta regionale consumatori Abruzzo Luigi Di Corcia.

Tra i relatori, il Presidente nazionale della Federconsumatori Michele Carrus, il rappresentante delle associazione dei consumatori alla Regione per i trasporti pubblici Tino Di Cicco, Felice Petillo della Federconsumatori Campania, Carmine Ranieri segretario Generale Cgil Abruzzo Molise, il giornalista Federico Ruffo conduttore della trasmissione Mi Manda Rai Tre ed invitati il Luciano D’Amico e Marco Marsilio, candidati alla Presidenza della Regione Abruzzo.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, workshop dal titolo “Banche e risparmio. I casi Tercas e Carichieti”. Saranno ripercorsele vicende dei due istituti di credito abruzzesi. Alle 17.30 ci sarà l’evento conclusivo della giornata “Associazioni dei consumatori in Abruzzo. Impegno e solidarietà”. I Presidenti delle organizzazioni faranno fronte comune per confrontarsi su una visione condivisa e su linee programmatiche da seguire per una efficace azione sinergica.

Saranno presenti Raffaele Aureli (Aeci Aps), Luigi Di Corcia (Acu), Vincenzo Zangardi (Adiconsum Abruzzo Aps), Monica Di Cola (Adoc Abruzzo), Franco Venni (Arco Consumatori Abruzzo);Paola Federici (Cittadinanza attiva Abruzzo Aps); Vittorio Ruggieri (Codacons Abruzzo), Giovanni D’Andrea (Codici Abruzzo) , Domenico Taglieri (Confcosumatori Abruzzo), Domenico Fioriti (Contribuenti Abruzzo), Samuele Lupidii (Guardia Civica), Marco Golato (Mdc Abruzzo), Giulio Amicosante (Protezione Consumatori), Vincenzo Tassoni (Udicon).

"La Federconsumatori Abruzzo in questi vent'anni ha svolto un'importante attività di tutela dei diritti dei consumatori, offrendo loro assistenza e consulenza nei settori più diversi che interessano la quotidianità: sanità, energia, acqua, banche e risparmio, acquisti, e-commerce, turismo e viaggi, fiscalità degli enti territoriali, contravvenzioni e multe, trasporti, telecomunicazioni.

L'associazione ha inoltre promosso numerose campagne di sensibilizzazione su temi di grande rilevanza per i cittadini, come la sicurezza dei prodotti, la trasparenza dei contratti e la lotta alle truffe. Il convegno del 22 febbraio all’Aurum di Pescara, sarà un'occasione per fare il punto sulla situazione dei diritti dei consumatori in Abruzzo e per rilanciare l'impegno a tutela dei cittadini."