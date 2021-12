All’Auditorium Flaiano il gran concerto di fine anno dell’Orchestra sinfonica Dean Martin

Torna mercoledì 29 dicembre l'appuntamento con il gran concerto di fine anno dell'Orchestra sinfonica Dean Martin. Appuntamento alle ore 21 all'auditorium Flaiano con l'ensemble diretta dal maestro Antonella De Angelis e la partecipazione del solista Claudio Santangelo alla marimba.

L'evento è patrocinato dal Comune di Pescara con l'assessorato agli eventi e dalla sezione Ail locale. Anche in questa edizione il concerto verrà intitolato alla memoria della cara e indimenticabile Giovanna Porcaro, assessore de scomparsa prematuramente, che per prima volle istituire l’appuntamento in città. Parteciperà anche Tiziana Di Tonno che si esibirà con alcuni sketch divertenti assieme al maestro De Angelis che ha commentato:

Non c’è modo migliore per attendere l’arrivo del nuovo anno attraverso la musica. Questa iniziativa, che ormai si svolge da tempo, è grazie all’indimenticabile Giovanna Porcaro, assessore comunale che diede avvio a questa tradizione, noi abbiamo seguito puntualmente la tradizione, saltando solo la passata edizione a causa delle ristrettezze per l’emergenza sanitaria. Protagonisti della serata saranno i musicisti dell’Orchestra Dean Martin, realtà presente sul territorio dal 2013 composta da professionisti pescaresi e della provincia di notevole livello artistico. Ospite solista alla marimba è il talentuoso Claudio Santangelo. Il coinvolgente viaggio inizierà con le musiche della Candide Ouverture di Bernstein, per poi proseguire con le celebri Danze Polovesiane di Borodin. Il pubblico sarà trascinato in un’atmosfera sognante dalle note della marimba con Vulcano del solista e compositore Claudio Santangelo. Non mancheranno anche gli emozionanti valzer della famiglia Strauss, le divertenti polke e l’allegra e festosa marcia di Radetzky per salutare con gioia il nuovo anno. Per questo diamo appuntamento al nostro pubblico per festeggiare con noi l’arrivo del 2022 con una serata indimenticabile”."

Ingresso gratuito con obbligo di super green pass e prenotazione al numero whatsapp 3476368397 o all'indirizzo email musicaesocieta@gmail.com.