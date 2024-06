Ariannah Rock Tour 2024: la cantautrice abruzzese si esibirà ad Alanno

Si esibirà ad Alanno, nell’anfiteatro di parco Valle Cupa, il prossimo 9 giugno. Ariannah, nome d’arte di Arianna D’Angelo, presenterà il suo nuovo Rock Tour 2024. Uno spettacolo con quattro elementi (batteria, basso ed Ariannah alla voce e chitarre) prodotto da Sandro Odoardi che sarà presente alla fonia. Ariannah eseguirà i suoi singoli e verranno riproposte alcune delle hit nazionali ed internazionali dagli anni 80 ad oggi, in una nuova veste e con arrangiamenti inediti.

Biografia

Ariannah, pseudonimo di Arianna D'Angelo, è una cantautrice abruzzese anno '96. Pubblica live acustici su YouTube che riscuotono successo ed apre i concerti di Arisa e Rossana Casale.

Nel 2018 è co-conduttrice del programma “People Move”, di cui scrive la sigla, sul network radiofonico “Radio Studio Più”. Collaborando con il produttore Sandro Odoardi (compositore di singoli come “Love Shine”, ha lavorato con: Andrea Love, Carl Fanini, Roby Santini e remixer per Fabrizio Moro), partecipa a progetti musicali dance. Reinterpreta la hit “Any Love” e scrive “By your Side” arrangiata da Pieradis Rossini e Sandro Odoardi.

Il 14 maggio 2021 esce il brano di debutto “Hope” (BIT Records), con il quale entra nella top10 di Absolute Beginners di Radio Airplay restando in classifica per tre settimane consecutive. Pubblica nell'anno successivo i singoli "Red Traffic Lights", "In Your Eyes" e "Vecchio Piumone" con quest’ultimo partecipa ad Area Sanremo 2022.

Ariannah è tra gli artisti selezionati della XIV edizione del “Premio Anacapri Bruno Lauzi – Canzone d’Autore 2023”. Il 16 Giugno si esibisce sul palco del Radio Bruno Omnia Festival a Prato.

Il nuovo singolo "Piano" viene selezionato ed inserito nella rubrica "Singolarmente" di Sky Tg24, ricevendo dal giornalista Fabrizio Basso: "Una menzione speciale va ad Ariannah, coraggiosa ed identitaria, simbolo di una musica che sa osare".

Partecipa ad Area Sanremo 2023 con il singolo "Pale Eoliche" canzone contro la violenza sulle donne.

Nel 2024 è tra i protagonisti del format di Rosario Fiorello “E Viva… Il Videobox” in onda su Rai2, dove si esibisce in acustico.