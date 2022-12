I prossimi appuntamenti per il calendario di eventi dell'iniziativa del Comune "Accendiamo il Natale"

Prosegue il ricco calendario di iniziative proposte dall'amministrazione comunale con il calendario di appuntamenti di "Accendiamoilnatale2022" voluto dall'assessore Nicoletta Di Nisio:

"Si tratta di una serie di appuntamenti partiti già dal 16 dicembre e rivolti a tutti i cittadini con particolare attenzione ai bambini che vogliono vivere e con/dividere con noi lo spirito del Natale. Iniziative che sono aderenti alle linee guida e di programmazione dell’amministrazione e che sono state programmate in tutti quartieri, privilegiando i punti di incontro esistenti o, come nel caso del Palatenda che si installerà in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, in nuovi spazi di aggregazione.

Vogliamo anche quest’anno, come nelle passate due edizioni svolte, creare momenti di aggregazione e inclusione sociale oltre che nelle aree centrali del territorio comunale, anche nelle cosiddette periferie che mai ho inteso tralasciare. Abbiamo avuto modo di constatare l’ottima risposta avuta già nelle iniziative svolte a ridosso di Natale: dalla banda dei Babbi Natale nei quartieri Fontanelle, piazza Duca e zona stadio, come per l’arrivo di Babbo Natale sul fiume. Ma anche i Villaggi di Babbo Natale in piazza Duca e piazza San Camillo De Lellis o come per l’arrivo di Babbo Natale al mercato coperto di Porta Nuova."

Dal 28 dicembre ci sarà la "cena per i senza fissa dimora" organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Pescara nell’area di risulta con una ricca Tombolata e che sarà occasione per dare piccoli regali agli intervenuti, sino al 6 gennaio con “La Befana che viene dal mare” al porto turistico, passando attraverso momenti di incontro a Borgo marino sud, al Teatro Madonna del Rosario, a Zanni e Fontanelle.

Mercoledì 28 dicembre 2022 area di risulta Croce Rossa Italiana progetto "Senza Dimora"; Giovedì 29 dicembre 2022 borgo marino sud – Auditorium Cerulli Aps Cuntaterran “Natale a Borgo Marino Sud” canti e musiche della tradizione popolare e il Quartetto Petra in concerto; giovedì 29 dicembre 2022 teatro Madonna del Rosario Associazione" Insieme Note di Natale"; domenica 01 gennaio 2023 Palatenda via Carlo Alberto Dalla Chiesa associazione Nuova Idea Capodanno in musica; giovedì 05 gennaio 2023 Palasport Giuliante (Fontanelle) Asd Black MMamba Team “Special Fight - Diversamente Box” Sport e attività motorie, concorso di combattimento per allievi diversamente abili; Venerdì 06 gennaio 2023 porto turistico Società salvamento Pescara “La Befana che viene dal mare” doni ai bambini presenti.