Salta il concerto conclusivo del festival dannunziano: Nek è influenzato, non potrà essere sul palco con Francesco Renga

"Si informa che, a causa di una forte influenza che ha colpito Nek, il concerto di Renga-Nek previsto stasera, domenica 10 settembre, al teatro d’Annunzio di Pescara è rinviato".

Con queste parole contenute in una breve nota stampa arriva la notizia che il concerto conclusivo del festival dannunziano non si farà a causa delle condizioni di salute del cantautore impossibilitato ad essere in città ed esibirsi sul palcoscenico del teatro. Al momento non è dato sapere se la data sarà recuperata o meno. Questo, fa sapere l'organizzazione, lo si saprà tra tre giorni e si capirà dunque se si dovrà procedere o meno con il rimborso dei biglietti.

Nei giorni scorsi anche il concerto di Roberto Vecchioni era stato annullato: il cantautore aveva annunciato di essere stato contagiato dal coronavirus.