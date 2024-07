La pescarese Anna D'Incecco vince la tappa di Silvi di Miss Adriatico

La studentessa pescarese Anna D'Incecco, appassionata di danze caraibiche, ha vinto la tappa regionale del 48° concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico nel centro residenziale Le Dune di Silvi marina

È stata premiata con la fascia, il diadema della stilista Monia Monti e con il lasciapassare per le finali regionali di settembre dall'assessore al Turismo Matteo Colatriano, dal giornalista sportivo di Rete 8 Enrico Giancarli dalla detentrice del titolo Silvia Severo al termine di uno spettacolo piacevole e divertente con 25 concorrenti pronte a sfilare prima vestite, poi in costume personale ed infine in body olimpionico della "Falcone dolciaria" davanti ad un'apposita giuria di esperti.

La manifestazione è stata presentata da Chiara Di Cintio ed ha visto altre fasce e titoli per Asia Domenicone Miss Acqua & Sapone, Agnese Ruggero Miss intimo Unigross, Vanessa Passeri Miss caffè Mokambo, Shasa Cappellari Miss Spiedì arrosticini, Alessia Cirone Miss vini Lampato, Giorgia Martinelli Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo, Ilenia La Torre Miss moda Le Dune boutique, Vanessa Clerico Miss Disi impianti e Siria Chiavarini Miss caffè Atene Le Dune.

Tra le premiatrici due ex Miss Adriatico edizione 2008 come Martina Bandini e Taissia Kozina. Tra un passaggio giuria e l'altro c'è stato tempo e modo per applaudire gli allievi della scuola di danza On Stage di Silvi delle maestre Taissia Kozina e Cecilia Tini, e della palestra "X-Ground" di Montesilvano delll'insegnante carioca Edoardo Da Silva.

Prossime tappe di Miss Adriatico saranno il 23 luglio in piazza a Nocciano ed il 25 a Villamagna con iscrizioni ancora aperte e gratuite per tutte le ragazze interessate info 337.917111. L'assessore Colatriano:"È stata una bella serata, il pubblico ha risposto molto bene e le miss sono state determinate e meritevoli delle giuste attenzioni. Uno spettacolo che sarà certamente ripetuto anche il prossimo anno".