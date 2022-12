All'Aurum la mostra di un artista ucraino rifugiato in Abruzzo per la guerra

Si chiama Volodymyr Predatko, è un cittadino ucraino fuggito dalla guerra e le sue opere d'arte saranno esposte dal 28 dicembre nell'Aurum. La mostra del pittore e poeta, rifugiato in Abruzzo dopo l’esplosione della guerra e la cui vicenda personale ha destato interesse, solidarietà e vicinanza da parte di quanti lo hanno conosciuto sia a Pescara che a Montesilvano e Città Sant’Angelo, sarà presentata il 27 dicembre in Comune, dall'amministrazione Masci che ha sostenuto l'esposizione. L'artista ha partecipato a diverse mostre nella sua città nativa Severodonetsk e in altre città del Donbass.