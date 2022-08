Achille Lauro e Mario Biondi in concerto a Pescara per il Festival Dannunziano

Nuovi big della musica in concerto a Pescara nelle prossime settimane. Per l'edizione 2022 del Festival Dannunziano, infatti, saliranno sul palco Achille Lauro e Mario Biondi. Il primo ad esibirsi sarà Mario Biondi il 6 settembre, mentre il giorno successivo ci sarà Achille Lauro mercoledì 7 settembre. Entrambi i concerti saranno gratuiti e si terranno in piazza Salotto.

Il Festival DAnnunziano è organizzato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il Comune di Pescara. Si tratta della quarta edizione della rassegna culturale, artistica e musicale che animerà la città dal 3 all'11 settembre.