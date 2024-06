Al teatro Sant'Andrea e in piazza della Rinascita la 51esima edizione dei Premi internazionali Flaiano

Presentata martedì 11 giugno la 51esima edizione dei Premi internazionali Flaiano con il Flaiano Film Festival e la serata conclusiva del Premio Flaiano di cinema, teatro, televisione e giornalismo. Appuntamento dall'1 al 6 luglio nel cinema teatro Sant'Andrea, con ingresso libero, per il Flaiano Film Festival diretto diretto dal regista e sceneggiatore Riccardo Milani.

La kermesse si chiude il 7 luglio in piazza della Rinascita con il Premio Flaiano di cinema, teatro, televisione e giornalismo. Nella conferenza di presentazione del festival, Riccardo Milani, direttore artistico dal 2018 e la Presidente Carla Tiboni, hanno illustrato il programma della kermesse e annunciato una prima ospite, l'attrice Kasia Smutniak, che il 3 luglio presenterà il suo esordio alla regia, il docufilm Mur. Tre, come di consueto, le sezioni del festival: il concorso Flaiano Opera prima e seconda, il panorama italiano e l'omaggio, quest';anno dedicato al Centenario della nascita di Marcello Mastroianni.

Il concorso Flaiano Opera prima e seconda, sezione competitiva del Festival, riservata a film di produzione italiana, che hanno ricevuto il contributo ministeriale, prevede la proiezione delle opere prime come registi di attori e attrici: da Micaela Ramazzotti (Felicità, che aprirà il concorso, alle ore 20:30 di lunedì 1 luglio) a Michele Riondino (Palazzina Laf), passando per Kasia Smutniak (Mur), Alessandro Roia (Con la grazia di un Dio) e Claudio Bisio (L’ultima volta che siamo stati bambini).

Una giuria popolare, composta da 100 appassionati dai 14 anni in poi, voterà il miglior film dopo la visione dell’ultimo film in concorso, venerdì 5 luglio. Il vincitore sarà svelato durante la serata conclusiva dei Premi, domenica 7 luglio. La sezione Panorama italiano presenta film italiani rappresentativi dell’attuale stagione cinematografica: da Comandante di Edoardo De Angelis, a C’è ancora domani di Paola Cortellesi, Io Capitano di Matteo Garrone, Cento domeniche di Antonio Albanese, Mia di Ivano De Matteo e il film d’animazione di Enzo D’Alò, Mary e lo spirito di mezzanotte. L'omaggio a Marcello Mastroianni propone una retrospettiva dedicata all’attore, nel centenario della sua nascita. Sarà ricordato con" Una giornata particolare" e "Dramma della gelosia" di Ettore Scola, I compagni di Mario Monicelli, Ginger e Fred di Federico Fellini, Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica e Todo Modo di Elio Petri. Milani ha dichiarato:

“È per me motivo di grande orgoglio dirigere il Flaiano Film Festival, all'interno di un premio così prestigioso come il Flaiano, per il nome e la personalità di Ennio Flaiano, figura di riferimento culturale attualissima. I suoi aforismi e pensieri feroci e autoironici hanno raccontato e raccontano il nostro Paese con arguzia e intelligenza unici. Per quanto riguarda la selezione dei film ho agito come per i miei film: io cerco il pubblico, non mi piace la cinefilia estrema. La qualità al cinema si misura senza autocelebrazioni, ma con la concretezza e questo festival lo vuole dimostrare, con una scelta di film che tiene conto anche della fondamentale fruizione dei più giovani”.

La presidente Carla Tiboni:

.“La 51 edizione dei Premi Internazionali Flaiano rinnova anche quest'anno il desiderio e la volontà di onorare la figura storica del cinema italiano, attraverso le varie sezioni del Premio (cinema teatro televisione giornalismo e

poesia). La grande partecipazione di autori anche nel premio di narrativa e in quello di poesia esaltano un'edizione ricca di presenze artistiche”.

Prima del Flaiano Film Festival, i Premi Internazionali Flaiano continuano il loro percorso il prossimo 22 giugno, con il Premio Internazionale Flaiano di Poesia. Quindi, il Premio Internazionale Flaiano di narrativa e italianistica, che si tiene il 30 giugno e che vede la terna finalista categoria over 35 composta da Cristina Battocletti con il suo Epigenetica, edito da La nave di Teseo; Antonio Franchini con Il fuoco che ti porti dentro, edito da Marsilio e Dario Voltolini con Invernale, edito da La nave di Teseo. La terna finalista categoria under 35 è invece composta da Greta Olivo con Spilli, edito da Einaudi; Vincenzo Reale con La fortuna del greco, edito da Rubbettino e Marta Zura-Puntaroni con L’olivastro.