Al via l'edizione 2024 di Cartoons in the bay, Marsilio: "Una bellissima iniziativa" [VIDEO]

Inaugurata a Pescara alla presenza del presidente della Regione Marco Marsilio, l'edizione 2024 di Cartoons in the Bay. Oltre a Marsilio presenti fra gli altri l’assessore al bilancio Mario Quaglieri, mentre, come nelle precedenti edizioni, a fare gli onori di casa è stato il direttore artistico di “Cartoons on the bay”, Roberto Genovesi. Di prestigio anche la presenza del presidente di Rai Com, Claudia Mazzola. Marsilio ha dichiarato:

“Una bellissima iniziativa che permette all'Abruzzo di diventare punto di riferimento di una parte importante della cinematografia che è quella di animazione. Un genere che non è rivolto soltanto ai bambini perché il cinema di animazione, il cinema fantasy e quello “cross-mediale” sono oggi l’ossatura portante del fatturato dell'industria cinematografica”. Il festival si è aperto il 30 maggio e proseguirà fino al 2 giugno all'Aurum. Il presidente della Regione ha proseguito:

“Certe tipologie di film, ispirate ai supereroi o al cinema o alla letteratura fantasy vengono viste da persone di tutte le età e non soltanto perché i nonni o i genitori accompagnano i bambini al cinema ma perché certe opere sono degli autentici capolavori, vere e proprie opere d'arte che, da tempo, hanno conquistato questa dignità. Anche per questo, ospitare come Abruzzo, nella città di Pescara, - sede dell'edizione estiva mentre L’Aquila ospita l’edizione invernale, - un festival di livello internazionale è un grande orgoglio oltre a rappresentare un grande traguardo. La Regione Abruzzo investe e vuole continuare ad investire sul cinema e sulla promozione che il cinema può dare. Non a caso, in questi giorni, sono centinaia e centinaia gli addetti ai lavori che sono qui in città, che occupano le nostre strutture ricettive e pranzano nei nostri ristoranti. Insomma, al di là del ritorno di immagine, - ha concluso- c'è anche un ritorno economico immediato, ma soprattutto c'è un'apertura al mondo che è quello di cui l'Abruzzo ha bisogno per crescere e per valorizzare i propri asset”. Tra le presenze di rilievo a Pescara quella dell’americano John Edward Musker, regista, tra le varie opere, della celeberrima “La Sirenetta”, film del 1989.