A Lettomanoppello torna "10 Giornate in Pietra 2021”, la rassegna dedicata alla pietra della Majella

Si terrà dal 18 al 29 agosto a Lettomanoppello “10 Giornate in Pietra 2021”, la rassegna dedicata alla pietra della Maiella. L'evento è stato presentato ieri 12 agosto nella sede della Regione Abruzzo a Pescara. Confermata la direzione artistica Stefano Faccin iil coordinamento dell’assessore al turismo Arianna Barbetta, di Giuseppe Ferrante e la consulenza di Giacinto Di Pietrantonio critico e curatore d’arte, docente di storia dell’arte contemporanea all'accademia di belle arti di Brera.

Tematica di questa edizione sarà “Maiella Bianca e Maiella Nera” per mettere in risalto le due facce della montagna madre, quella ‘bianca” della lavorazione della pietra alla luce del sole da parte di scalpellini e scultori e quella “nera” dei minatori che lavoravano nelle cavità sotterranee. Dicotomia messa in risalto proprio per celebrare e mettere in risalto il riconoscimento di geoparco Unesco del parco nazionale della Maiella.

Sarà presente anche Felice Tagliaferri, artista non vedente di fama internazionale, con altri 5 artisti di fama internazionale che hanno risposto al bando e sono stati selezionati da una giuria tecnica e popolare: Claudia Zanaga, Giuseppe Colangelo, Luca Marovino, Michele Montanaro, Yunmi Lee. Infine saranno presenti due maestri scalpellini locali, Francesco Gigante e Gianni Alberico. Partecipranno anche 2 ragazzi delle accademie, Giorgia Tiberio dell'accademia di belle arti di Napoli e Matteo Marovino dell'accademia di belle arti di Carrara.

Le 9 opere realizzate saranno degli altorilievi che andranno ad addobbare il centro storico del paese e consentiranno che Lettomanoppello diventerà il primo borgo del mondo con Murales in Pietra. Previsti anche eventi collaterali come incontri istituzionali e commemorativi, conferenze e narrazione di racconti, simposio con la realizzazione e montaggio di opere, attività turistiche e teatrali, un laboratorio della pietra aperto a tutti, mercatino dei prodotti tipici fra le strade del paese ed eventi musicale e teatrali.