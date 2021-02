Zona rossa e utenze, l'Acu si rivolge alle istituzioni: "Tante le lamentele dei cittadini"

Zona rossa e problemi alle utenze, l'Acu Abruzzo si rivolge alle istituzioni dopo le numerose lamentele dei cittadini. L'avvocato Luigi Di Corcia, presidente dell'associazione, evidenzia che "purtroppo da circa un anno i cittadini e gli esercenti stanno combattendo con questo maledetto virus e le risorse sono ormai giunte al lumicino per moltissimi".

"Tante sono state, nel corso di quest'ultimo anno, le segnalazioni degli abruzzesi in difficoltà con le fatture periodali delle utenze e con i vari disservizi che sono difficili da risolvere di questi tempi. Tante persone e piccole attività stanno subendo anche la beffa della sospensione di servizi essenziali quali il gas, l'acqua e l'elettricità a causa di inevitabili ritardi nei pagamenti".

A queste problematiche, "oggi più attuali che mai", non c'è stata "nessuna risposta istituzionale credibile sia a livello regionale che nazionale", denuncia Di Corcia. L'Acu Abruzzo chiede, pertanto, a tutte le istituzioni di "intervenire in fretta per permettere ai tanti cittadini di poter ripartire il più in fretta possibile".