Dalla Regione voucher di cinque milioni di euro per le imprese, il plauso delle associazioni: "Si attui subito la misura"

Cinque milioni di euro alle micro, piccole e medie imprese grazie alla decisione della Regione di utilizzare parte dei fondi della legge regionale che li stanzia per emettere voucher di agevolazione all'accesso al credito bancario.

Ad annunciarlo è l'assessore regionale allo sviluppo economico Daniele D'Amario riferendo quanto emerso nella seduta di giunta regionale cui hanno preso parte i rappresentanti delle associazioni di categoria e il presidente della Fira Giacomo D'Ignazio.

I voucher saranno utili, spiega D'Amario, ad abbattere i tassi di interesse dei prestiti bancari oppure alla concessione di un buono una tantum sui premi di garanzia prestati dal sistema dei Confidi regionali. “La scelta viene incontro alle richieste delle imprese – dichiara D’Amario- che in più occasioni non hanno esitato ad evidenziare le difficoltà di accesso al credito bancario. Il voucher si pone l’obiettivo di facilitare e agevolare l’accesso al credito, dotando le imprese stesse di strumenti finanziari immediati”.

Le associazioni di categoria soddisfatte, ma chiedono celerità nell'attuazione della misura

Soddisfatte Casartigiani, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti della presa di posizione dell'ente. Per loro “si sblocca positivamente una vicenda che ci ha visto in questi due anni stimolare ed incalzare la Regione a dare attuazione a una norma che pure era stata votata all'unanimità dal Consiglio regionale, salvo poi incagliarsi al momento dell'attuazione”.

“Al presidente Marsilio ed all'assessore D'Amario – scrivono in una nota congiunta -- abbiamo già espresso, nel corso dell'incontro di ieri, il nostro giudizio positivo, che ribadiamo pubblicamente. La dotazione finanziaria è finalizzata a favorire la riduzione dei costi di accesso al credito delle imprese, che attraverso il sistema dei confidi potranno ottenere un voucher per l'abbattimento dei tassi di interesse dei prestiti e i premi di garanzia”.

“Il fatto che sia stata riconosciuta l'urgenza da parte delle imprese di accesso al credito bancario in questo momento di grande difficoltà, come lo stesso assessore ha fatto giustamente nell'incontro di ieri – concludono - deve spingere ora a muoversi con estrema rapidità per l'attuazione della misura decisa”.

Fino all'8 giugno è possibile fare domanda per il bando Fira che stanzia altri 5 milioni di euro

I cinque milioni sono in realtà di metà della dotazione finanziaria della legge regionale 9 del 2021. Gli altri 5 saranno utilizzato per il bando della Fira “Fondo piccolo prestito” le cui domande sono possibili fino all'8 giugno Due le linee di intervento previste nel bando: una riservata alle attività di ristorazione, l’altra alle rimanenti attività. “E’ nostra intenzione – conclude D’Amario – organizzare con le associazioni datoriali altri incontri per illustrare le misure in favore delle imprese che stiamo programmando nell’ambito dei fondi europei 2021-2027”.