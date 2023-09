Ryanair a ottobre riduce la frequenza del volo Pescara-Barcellona/Girona

Prosegue l'emorragia di voli dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

La compagnia irlandese Ryanair infatti ha deciso di ridurre la frequenza della tratta con Barcellona a ottobre, ultimo mese nel quale il volo sarà attivo.

Nelle ultime ore coloro che avevano prenotato il volo del lunedì si sono visti recapitare una e-mail che annuncia l'annullamento.

Il collegamento con Barcellona/Giirona prevedeva 3 voli a settimana di cui due in due giorni consecutivi, la domenica e il lunedì. Ryanair ha deciso di tagliare quest'ultimo. La compagnia irlandese sta tagliando voli in diversi aeroporti italiani ma può anche essere che siano state le poche prenotazioni del lunedì a decretare la decisione. Di sicuro la stagione autunnale/invernale, almeno per ora, si prevede fosca per lo scalo aeroportuale pescarese che dovrà fare a meno dello storico volo per Milano/Linate e della riduzione di quello per Bergamo Orio al Serio. Oltre alla perdita dei voli della stagione estiva che tra ottobre e novembre termineranno.