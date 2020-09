Volo Pescara-MIlano Linate, torna operativa la tratta Alitalia dall'aeroporto d'Abruzzo

Il volo Pescara-Milano LInate torna a essere operativo dall'aeroporto d'Abruzzo dopo la sospensione dello scorso marzo a causa dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

Come fa sapere la Saga la tratta sarà operativa sei giorni a settimana dal prossimo 2 ottobre.

Si parte lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato da Pescara alle ore 7 del mattino, con arrivo all’aeroporto di Linate alle 8:05. Rientro da Milano, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, con partenza da Linate alle ore 19 e rientro nel capoluogo adriatico alle ore 20:10.

«È con grande soddisfazione che annunciamo la ripresa d un collegamento strategico per le imprese e per il turismo della nostra regione», sottolinea il presidente della Saga, Enrico Paolini, «e per questo ringrazio anche i vertici regionali che, insieme alla Saga, hanno portato avanti questa delicata operazione di trattativa a livello nazionale. In questa fase di riorganizzazione, è fondamentale tornare a volare a pieno regime, così come prima della pandemia, considerando anche che l’Aeroporto d’Abruzzo, rappresenta una piattaforma fondamentale per l’economia dell’intera regione».