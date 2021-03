Nuovo volo Ryanair Pescara-Alghero dalla prossima estate

Nuovo volo Pescara-Alghero di Ryanair dalla prossima estate.

La nuova rotta da e per l'aeroporto d'Abruzzo sarà infatti operativa a partire dal prossimo 1 luglio.

È già è possibile acquistare i biglietti per il volo che consentirà la Sardegna.

Questo quanto dichiara Jason Mc Guinness, direttore Commerciale di Ryanair:

«Siamo lieti di annunciare l’introduzione di sei nuove operative dall'1 luglio su Alghero, come parte integrante dell’operativo estivo 2021 per l’Italia. Mentre l’Italia si prepara ad accogliere nuovamente i turisti questa estate, siamo felici di continuare a contribuire alla ripresa del settore del turismo. Consapevole che le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, Ryanair consente ora fino a due cambi di data gratuiti su tutte le prenotazioni effettuate prima del 31 marzo. I clienti possono ora prenotare una meritata vacanza sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare il loro viaggio, possono farlo senza alcun supplemento per il cambio data fino alla fine di ottobre 2021».