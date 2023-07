Ad agosto aumenta la frequenza settimanale del volo Pescara-Lussemburgo

Nel mese di agosto aumenterà la frequenza del volo operato dalla compagnia aerea Luxair tra l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara e il Lussemburgo.

Infatti se fino a fine luglio si potrà partire da Pescara destinazione Lussemburgo e viceversa il lunedì e il venerdì da agosto si aggiungerà anche il mercoledì.

I biglietti per il volo aggiuntivo sono già in vendita.

Ma la frequenza dei tra voli settimanali resterà attiva solo per il prossimo mese visto che da settembre si tornerà ai due voli canonici del lunedì e del venerdì. Inoltre il volo resterà attivo anche per tutta la stagione invernale visto che sul sito della compagnia aerea è possibile prenotare i voli fino a marzo 2024.

Resta invece l'impossibilità di prenotare i voli di Ita Airways con destinazione Milano Linate. Sul sito della compagnia aerea infatti non sono disponibili voli da prenotare.