Confermato anche per la stagione invernale il volo Pescara-Catania di Ryanair

Non solo in primavera ed estate ma il volo Pescara-Catania sarà operato tutto l'anno.

A confermarlo, come riporta CataniaToday, è la compagnia irlandese Ryanair che ha lanciato la sua stagione estiva dall'aeroporto di Catania.

Tra le nuove 6 destinazioni della cosiddetta stagione invernale che verranno operate da Ryanair c'è anche l'aeroporto d'Abruzzo oltre ad Ancona, Bucarest, Parigi, Praga e Tirana.

Dunque sarà possibile raggiungere Catania e la Sicilia partendo da Pescara anche nei mesi autunnali e invernali. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia aerea e rispetto ai 3 voli settimanali (martedì-giovedì-sabato) previsti fino a fine ottobre, la frequenza del collegamento scenderà a due voli settimanali dal mese di novembre (lunedì-sabato).