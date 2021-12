Ryanair sospende quasi tutti i voli da e per l'aeroporto d'Abruzzo a causa della variante Omicron

Ryanair cancella quasi tutti i voli da e per l'aeroporto d'Abruzzo come fatto analogamente in numerosi scali italiani ed europei.

Come riferisce Ansa Abruzzo, alla base della decisione, in base a quanto si apprende, ci sarebbero l'aumento dei contagi, spinti dalla variante Omicron, e l'emergenza Covid-19.

Dunque, dal 9 gennaio, la compagnia irlandese sospende tutti i voli attualmente attivi nello scalo aeroportuale pescarese tranne quello per Bergamo Orio al Serio.

Non saranno più operativi, almeno fino all'inizio di febbraio, i voli verso Bruxelles Charleroi, Bucarest, Francoforte Hahn, Londra Stansted, Malta e Torino.