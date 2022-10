Voli cancellati nell'aeroporto d'Abruzzo per lo sciopero, i consigli dell'esperto ai passeggeri rimasti a terra

Sono diversi i voli che sono stati cancellati nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara oggi, venerdì 21 ottobre, a causa dello sciopero indetto dai controllori di volo dell'Enav.

Non sono decollati o non decolleranno nel corso della giornata i voli della Ryanair per Bergamo (sia quello mattutino che serale), Dusseldorf e Londra, e il volo di Alitalia per Milano Linate.

Partito invece regolarmente il volo della Ryanair per Praga e resta programmato il collegamento con Torino sempre di Ryanair.

A motivare lo sciopero è la contrarietà degli assistenti di volo dello scalo abruzzese al trasferimento forzato nell'aeroporto di Brindisi. A sostituire i lavoratori della torre di controllo saranno infatti sensori e telecamere gestiti da remoto da altri scali aeroportuali.

L'avvocato pescarese Edno Gargano, esperto del settore, fornisce alcuni consigli utili ai passeggeri rimasti a terra: «Bisogna distinguere due tipologie di scioperi: quelli inerenti all’attività del vettore come, ad esempio, scioperi dei piloti o di altro personale e quelli che invece sono esterni all’attività vettoriale, come quello di oggo, 21 ottobre. Infatti, in caso di scioperi del personale del vettore (piloti, hostess ecc.), il passeggero ha diritto di richiedere la compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento Ce 261/04, che varia da 250 a 600 euro in base alla tratta percorsa, oltre al rimborso del biglietto di viaggio e al risarcimento dei danni subiti. Questo è stato recentemente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 23 marzo 2021 C?28/20. Nel caso di scioperi esterni alla attività vettoriale, come ad esempio lo sciopero del 21 ottobre dell’Enav, siamo di fronte a una “circostanza eccezionale” che esclude il pagamento da parte del vettore della compensazione pecuniaria. Resta fermo però il diritto del passeggero di richiedere il rimborso del biglietto di viaggio. Facciamo un esempio: a causa dello sciopero Enav è stato cancellato il mio volo del 21 ottobre in partenza da Pescara per Londra. A Londra avrei assistito a un concerto e avevo un hotel prenotato, posso chiedere il rimborso di queste spese? Purtroppo, non sarà possibile richiedere né la compensazione pecuniaria e né il rimborso delle spese sostenute, ma solamente il rimborso del prezzo del biglietto del volo cancellato».