Dall'Arabia Saudita a Pescara: visita in città di 30 operatori commerciali di Riyadh

Sono arrivati in Abruzzo 30 operatori commerciali di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, che si fermeranno nella nostra regione per quattro giorni allo scopo di avviare rapporti economici con il territorio. Ne dà notizia il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che parla di "titolari di aziende con fatturati per cifre stratosferiche".

E aggiunge: "Questa delegazione è venuta da noi grazie al lavoro di internazionalizzazione svolto dall'Arap, l'azienda regionale per le attività produttive, e alle missioni fatte nei mesi scorsi a Dubai e a Bruxelles. La prima visita l'hanno effettuata a Pescara, la porta dell'Abruzzo, la vetrina dell'Abruzzo, il motore dell'Abruzzo. Noi ci siamo sempre negli appuntamenti che possono proiettare la città in una dimensione internazionale".

L'incontro con gli operatori commerciali è avvenuto in Comune, alla presenza anche dell'assessore regionale alle attività produttive Emanuele Imprudente.