Il vino resta un traino per l'Abruzzo: crescono produzione ed export

Nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia il vino in Abruzzo continua ad essere un traino. E' quanto emerge dai dati del Contrassegno di Stato introdotto a dicembre 2018: nel mese di febbraio, la produzione vitivinicola regionale ha chiuso con un +26,4%, con una crescita a doppia cifra per tutte le principali denominazioni (Montepulciano d’Abruzzo +25%, Trebbiano d’Abruzzo +33%, Cerasuolo d’Abruzzo + 35%, Abruzzo doc +83%). Un trend favorevole evidenziato anche nell’ultimo trimestre in cui i vini d’Abruzzo hanno chiuso con un +16,7%, superando i valori pre-pandemia. I numeri sono stati diffusi nel corso della presentazione della presenza dell'Abruzzo al Vinitaly. Re incontrastato della produzione regionale resta il Montepulciano d'Abruzzo che rappresenta circa l’80% del prodotto denominato regionale e che rispetto al 2020 registra una crescita del 14,9%. E bene fanno anche il Cerasuolo la cui produzione è cresciuta del 18% nell'ultimo anno con il Trebbiano che sale del 24,8%. Non è da meno l’Abruzzo doc, in particolare per le tipologie Pecorino e Passerina, che la crescita la vedono salire del 38,2%. Segnali di ripresa arrivano anche dall'export. Nel 2021 i vini abruzzesi hanno fatto registrare una crescita del 10% rispetto al 2020 nei principali Paesi target. In Germania la presenza dei vini abruzzesi è cresicuta del 25%, negli Usa del 12%, in Svizzera del 45%, in Cina del 33% e in Giappone del 26%, con un aumento contestuale del valore della singola bottiglia.

“Questo trend – commenta il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente - ci lascia ben sperare per il futuro e comincia a ripagare gli sforzi fatti da anni dai produttori per riposizionare i vini d’Abruzzo. Inoltre, l’aumento di valore in Italia sta interessando in particolare il Montepulciano d’Abruzzo, vino portabandiera della regione”.