Vino, il consorzio tutela d'Abruzzo è il primo a ottenere la certificazione di sostenibilità "Si Rating"

Il consorzio tutela vini d'Abruzzo è il primo a ottenere la sostenibilità integrata "Si Rating" di Arb Sbpa, come riferisce l'Adnkronos.

«La sostenibilità è uno degli obiettivi che ci siamo posti da diversi anni», dice Valentino Di Campli, presidente del Consorzio tutela vini d'Abruzzo.

Che aggiunge: «Essere il primo consorzio di tutela d'Italia ad aver ottenuto questo attestato dà valore e qualifica il lavoro intrapreso; vengono così riconosciute l'attenzione e l'impegno del consorzio per migliorare l'impatto ambientale, sociale e di buona governance (Esg), perseguendo i 17 obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Sdgs)».

Per Ada Rosa Balzan, fondatrice e amministratore delegato di Arb, «il mondo del vino sta già affrontando da tempo il tema della sostenibilità soprattutto nelle pratiche in campo, con attenzione alla riduzione degli impatti ambientali; è altrettanto importante misurare tutti i criteri Esg della sostenibilità, in ottica integrale del valore delle cantine, quindi anche economica finanziaria e questo è possibile con lo strumento Si rating». "Si Rating - Sustainability impact rating" è un indice basato su strumenti riconosciuti a livello internazionale e, al contempo, uno strumento strategico di analisi, di gestione e di comunicazione della sostenibilità. A crearlo Arb, start up innovativa con sede a Trento e società benefit per azioni dal 2021, in collaborazione con Sasb, organizzazione no-profit che sviluppa standard contabili di sostenibilità, utilizzati dai più grandi player finanziari, tra cui Blackrock.

Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo, Villamagna - e i vini a Indicazione Geografica Tipica (Igt) come Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli del Sangro, Del Vastese o Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila.