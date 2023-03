Il vino abruzzese piace in Germania, le esportazioni segnano un +12%

I vini abruzzesi sono sempre più apprezzati in Germania dove le esportazioni segnano un +12% nel 2022 rispetto all'anno precedente.

Come segnala l'Adnkronos, i nostri vini saranno protagonisti anche quest'anno al Prowein a Düsseldorf, dal 19 al 21 marzo prossimi.

Quello tedesco resta il principale mercato oltreconfine per il vino made in Abruzzo.

L'export in generale ha messo a segno un +10% rispetto all’anno precedente e si continua quindi a investire in promozione e sviluppo in questa direzione. «La fiera in Germania è da sempre una vetrina fondamentale per i nostri vini, fortemente apprezzati dal mercato tedesco, dove abbiamo una crescita costante delle vendite, ormai da anni», spiega il presidente del Consorzio Tutela vini d'Abruzzo, Alessandro Nicodemi, «oltre a continuare a fare sistema per promuovere le nostre aziende a livello internazionale, lavoriamo anche per migliorarne il posizionamento facendo sempre più leva sul binomio vino e territorio d’origine; il messaggio che trasmettiamo è che i nostri vini nascono nella regione più verde d'Europa, tra mare e montagna, curate dai nostri produttori che ne sanno esaltare le diverse peculiarità, sarà questa l’occasione anche per preparare ulteriormente i buyer all’introduzione del Modello Abruzzo che, dalla prossima vendemmia, ci consentirà finalmente di proporre un’offerta più chiara e specifica con la semplificazione delle denominazioni e con l’intento di far crescere ulteriormente i nostri vini su tutti i mercati».

Nello spazio del Consorzio, al Prowein, sarà allestita una collettiva di 46 aziende. Un momento particolare, con una masterclass dedicata, sarà riservato al Cerasuolo d’Abruzzo biologico. La degustazione prevede una selezione di 8 vini dalle diverse zone di produzione e sarà guidata dal giornalista Christian Eder (della rivista Vinum), che vanta 30 anni di esperienza nel settore ed è un grande esperto di vini italiani e ovviamente abruzzesi.