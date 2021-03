Vendemmia 2020, calano quantità e prezzi ma la qualità resta buona in Abruzzo

Diminuiscono quantità e prezzi dell'uva raccolta per la vendemmia 2020, ma la qualità del prodotto abruzzese resta alta. Lo ha fatto sapere la Cia Agricoltori Italiani Chieti-Pescara analizzando i dati di unioncamere, Bmti, Borsa merci telematica nel report riguardante le uve da vino raccolte nell'autunno dello scorso anno.

Calano i prezzi del Montepulciano, Pecorino e Trebbiano con una diminuzione dell'uva raccolta del 4% e un calo dei prezzi per Chieti e Pescara superiore del 10%, con punte del 15% per il Montepulciano Doc.

Per le uve a bacca bianca, rispetto al 2019 le quotazioni delle uve atte a Pecorino d'Abruzzo Doc sono calate del 6,7%; le uve per la produzione di Colline Pescaresi Igp hanno ceduto il 10% circa. Maggiore stabilità per le uve atte a Trebbiano Doc, a conferma dell'andamento più regolare osservato durante le ultime sei campagne.

L'Abruzzo comunque si colloca fra le prime regioni italiane per superfici vitate e produzione superando i 4 milioni di quintali raccolti afferma il presidente Cia Chieti Pescar Sichetti: