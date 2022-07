Una tantum per professionisti e partite Iva: 5,5 milioni di euro dalla Regione per far scorrere la graduatoria

Un fondo di ulteriori 5,5 milioni di euro per sostenere lavoratori autonomi e professionisti. Ad annunciare lo stanziamento delle nuove risorse deciso dalla giunta regionale in riferimento al programma “Sovvenzione una tantum” promosso dall'assessorato al lavoro e al formazione.

Ed è proprio l'assessore regionale Pietro Quaresimale che ne ha le deleghe, ad annunciare il nuovo stanziamento che permetterà, spiega “di dar seguito a quelle domande che pur ritenute idonee al finanziamento non hanno beneficiato della sovvenzione per carenza di budget. Lo scorrimento della graduatoria - aggiunge - dovrebbe interessare circa 3mila domande che si vanno ad aggiungere alle 2mila 600 già esaminate e finanziate”. Le procedure di scorrimento della graduatoria verranno gestite dalla Fira, grazie all'intesa sottoscritta tra il dipartimento lavoro e la finanziaria regionale.

“La nuova graduatoria frutto dello scorrimento dovrebbe essere disponibile tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre - specifica l'assessore - e in quella graduatoria verranno indicati le partite Iva e i professionisti beneficiari del contributo di 2 mila euro. Si tratta senza dubbio di una notizia importante, a conferma di quanto avevamo sostenuto l'anno scorso quando è stato pubblicato l'avviso Sovvenzione una tantum e cioè che le risorse a disposizione erano circa 10 milioni di euro e che ai 4 milioni che hanno permesso di far partire l'avviso sarebbero arrivati a breve altri 5,5 milioni di euro”. Con lo scorrimento di graduatoria che verrà pubblicato a ottobre salgono a 5mila 600 le domande istruire e finanziate. “Il nostro obiettivo - conclude Quaresimale - è finanziare tutte le istanze presentate per un totale 6mila 680”.