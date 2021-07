L'Ugl incontra l'assessore regionale Verì per il rinnovo del contratto nella sanità privata

Incontro giovedì 8 luglio fra i rappresentanti dei lavoratori della sanità privata accompagnati dal segretario nazionale Ugl Salute Gianluca Giuliano, e l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì per discutere del tema del rinnovo del contratto Aiop Aris firmato ad ottobre 2020 dopo ben 14 anni dall’ultimo rinnovo.

L'Ugl evidenzia come ad oggi non si sia ancora arrivati ad avere risposte certe per dare ai lavoratori della sanità privata il giusto contratto considerando anche l'impegno profuso durante la pandemia e le promesse fatte dalle istituzioni.

"In Abruzzo all’inizio della pandemia i lavoratori della sanità privata intalune strutture sono stati lasciati soli spesso sono mancati i presidi più semplici come le mascherine ma nessuno di loro si è tirato indietro. Ancora oggi l’Ugl ha scelto di non attuare stati di agitazione e/o scioperi per puro senso di responsabilità alla luce del momento drammatico che il paese sta vivendo."

La richiesta che sarà formulata all'assessore Verì sarà quella di dare risposte certe sugli impegni sottoscrivvito e sulla corresponsione del dovuto ai lavoratori. Saranno presenti anche il segretario regionale Ugl Salute Renata D'Ettorre e il segretario Ugl Abruzzo Gianna De Amicis.