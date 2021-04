Lavoratori e imprese del turismo scrivono a Marsilio: "Il nostro settore fra quelli prioritari per le vaccinazioni"

Inserire anche il mondo del turismo fra le categorie prioritarie per le vaccinazioni anti Covid in Abruzzo. L'appello è stato lanciato con una lettera scritta al presidente Marsilio da parte di tutte le associazioni di categoria aderenti a Confcommercio, Confesercenti e Confindustria e dei sindacati Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che in modo unitario chiedono una tutela anche sul fronte della sicurezza sanitaria, in vista della ripartenza del settore turistico per l'estate e con la riapertura fra qualche settimana di bar, ristoranti, stabilimenti balneari, hotel, camping, pubblici esercizi in genere.

In questi luoghi, infatti, ci sarà la maggior concentrazione di persone e dunque tutti coloro che lavorano in questi settori, potrebbe esporli al rischio di contagio e provocare rischi per chi ha fattori di rischio come età o patologie croniche: