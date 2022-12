Turismo itinerante, Spoltore punta sui camperisti e lavora per realizzare un'area pubblica a loro dedicata

Spoltore punta sul turismo itinerante: nelle intenzioni dell'amministrazione c'è quella di creare un'area dedicata pubblica riservata ai camperisti.

Lo annunciano il sindaco Chiara Trulli e il presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani che proprio per parlare del futuro del settore hanno incontrato in Comune una delegazione di camperisti. All'incontro erano presenti Ivan Perreira, coordinatore nazionale dell'Unione club amici, una federazione in favore del turismo itinerante che comprende oltre 100 club di camperisti e Michele Miele, presidente dell'Isernia Camper club che a Spoltore sono arrivati perché invitati a partecipare alle manifestazioni natalizie in occasione delle quali è stata riservata ai camper una parte dell'area parcheggio in via Unione Europea, con la possibilità di effettuare carico e scarico delle acque nell'Europa caravan parking in via Fonte Vecchia (questo il numero da contattare per avere informazioni: 085 4153856).

L'incontro tra il sindaco Trulli, il presidente del consiglio comunale Matricciani e la delegazione dei camperisti

“Vogliamo rafforzare le opportunità di Spoltore nell'ambito del turismo itinerante – spiega Trulli - con la creazione di un'area dedicata, ma pubblica, in grado di fornire un servizio analogo. Questo ci consentirà entrare a far parte dei circuiti, anche promozionali, dedicati”. “Basta una piccola area per entrare a far parte dei Comuni 'Amici del turismo itinerante – aggiunge - aggiunge Perreira -. E' un riconoscimento che si ottiene gratuitamente ed è gestito dall'Unione club Amici. Farne parte consente la distribuzione di materiale promozionale in fiere di settore, attraverso uno stand comune, oppure la partecipazione a tariffe agevolate nel caso in cui si decida di allestire uno stand riservato” “Già da qualche anno siamo al lavoro per far conoscere Spoltore anche ai camperisti – prosegue il sindaco -: l'anno scorso c'è stato anche il 'Primo incontro dell'Amicizia', un raduno che ha portato ad ottobre 30 equipaggi alla scoperta del centro storico e dei nostri borghi”.

Perreira, che è anche responsabile nazionale turismo dell'associazione no profit Centro consumatori Italia, ricorda la peculiarità di questa forma turistica: “non c'è una tipologia di turismo migliore di un'altra, bisogna puntare su tutte, ma particolarità del camperista è che esce anche in un giorno di pioggia perché - concludo -si trova già lì sul luogo dell'evento”.