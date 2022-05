La Regione punta sul turismo esperenziale e sostenibile: 300 mila euro per la formazione

Trecentomila euro per promuovere il turismo esperenziale in Abruzzo. Arriva il via libera allo stanziamento dei fondi in faore della Regione Abruzzo dopo il parere favorevole dell'Agenzia per la coesione territoriale. A darne notizia è il dipartimento della presidenza della giunta regionale che sottolnea come l'ente sia il primo in assoluto a proporsi per l'utilizzo delle risorse stanziate dal governo per il Mezzogiorno (biennio 2021-2022).

Un fondo sperimentale grazie al quale saranno realizzati percorsi formativi per la figura di “Tecnico esperto nella progettazione di itinerari turistici esperienziali e sostenibili”. Percorsi al termine dei quali i partecipanti otterranno la qualifica regionale. I soggetti attuatori dovranno essere in possesso di accreditamento regionale per formazione professionale, anche in Ars con Istituti tecnici superiori (Its) e università della Regione Abruzzo, a garanzia della qualità dell’offerta formativa erogata. I destinatari dei percorsi devono essere inattivi all’esito del conseguimento della qualificazione regionale e devono effettuare, un tirocinio extracurriculare di due mesi da svolgersi, a norma delle vigenti Linee guida regionali, presso imprese turistiche o strutture ricettive del territorio regionale. Tra gli obiettivi messi in campo dalla Regione c’è la riqualificazione delle mete turistiche; il contatto diretto con la cultura locale, sia sul piano artistico, formativo ed intellettuale, che enogastronomico; la preservazione degli ecosistemi e delle risorse naturali; lo sviluppo dell’economia circolare; la riduzione degli sprechi e la promozione delle energie rinnovabili. Per la distribuzione dei fondi sarà pubblicato un bando apposito.