Turismo, l'assessore D'Amario al Ttg di Rimini: "La regione tra quelle con la crescita post-pandemica maggiore"

“L’Abruzzo è una delle regioni che meglio sta rispondendo alla ripresa del comparto del turismo dopo il blocco della pandemia”.

A dirlo è l'assessore regionale al turismo Daniele D’Amario che con queste parole ha aperto la 59esima edizione del Ttg Travel experience in programma alla fiera di Rimini fino a venerdì 14 ottobre. Si tratta di una delle fiere più antiche della promozione fieristica del turismo dove la Regione è presente con uno stand di 110 metri quadrati realizzato in collaborazione con le camere di commercio di Chieti-Pescara e Gran Sasso (Teramo-L’Aquila), nell’ambito di quell’intesa che prevede partnership per eventi di promozione di rilevanza nazionale.

“La presenza a Rimini – sottolinea D'Amario – conferma la strategia di promozione della Regione che intende promuove il proprio territorio nelle piazze fieristiche più importanti per una ripresa dell’intero settore. In questo senso, al Ttg Travel vogliamo cogliere le nuove tendenze in atto del turismo nazionale e internazionale, anche perché i due anni di blocco dovuti alla pandemia hanno mutato non poco le condizioni di mercato. Noi non vogliamo farci trovare impreparati, in ragione anche del fatto che il prodotto che può vantare l’Abruzzo ha tutte le carte in regola per affermarsi sui mercati”.