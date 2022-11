Turismo, lieve crescita per gli agriturismi in Abruzzo: 588 quelli presenti per un totale di 6.230 posti letto

Seppur lievemente crescono le aziende agrituristiche in Abruzzo. Lo dice l'ultimo report dell'Istat relativo al 2021 e pubblicato dall'agenzia Ansa: sono 588 quelle presenti sul territorio abruzzese con un 1,4 per cento in più rispetto al 2020. Dato anche leggermente superiore alla media nazionale che vede una crescita dell'1,3 per cento con anche un buon incremento di quelle che offrono anche alloggio che sono 486 per un totale di 6.230 posti letto (la crescita in Abruzzo è stata dell'1,3 per cento a fronte dello 0,8 media del Paese). Gli agriturismi abruzzesi rappresentano nel panorama nazionale il 2,3 per cento del totale.

In pianura, però, agriturismi in Abruzzo non ce ne sono. La gran parte si trova in collina dove sono il 65 per cento con 382 strutture presenti. Segue la montagna con 206 pari al restante 35 per cento. Per quanto riguarda la gestione uomini e donne si distanziano di poco: 311 quelli a gestione maschile, 277 quelli a gestione femminile con queste ultime cresciute dell'1,5 per cento rispetto al più 1,3 per cento degli uomini. Nel 2021 le nuove attività autorizzate sono state otto, molto meno delle 43 del 2020, ma positivo il fatto che nessuna in questi due anni ha chiuso i battenti.

I 6.230 posti letto presenti nelle 486 strutture che offrono la possibilità di pernottamento sono in gran parte ospitati in abitazioni comuni o non indipendenti (4.470), mentre sono 1.490 quelli collocati in abitazioni indipendenti. La gran parte degli agriturismi offre anche ristorazione: 76 infatti quelli che hanno solo posti letto e 330 quelli in cui si può anche magiare. Ristorazione che, nel complesso, è offerta da 415 realtà per un totale di 14.534 posti a sedere. A questi numeri si aggiunge quello degli agriturismi dove è possibile sia alloggiare che fare altre attività che sono 246.

Altre attività possibili, complessivamente, in 296 agriturismi: attività varie per 175 di loro, attività sportive per 145, equitazione possibile in 48 agriturismi, corsi sono offerti da 21, possibilità di utilizzare una mountain-bike in 17 strutture, di fare escursioni in 4 e, infine, un'agriturismo che offre anche come servizio l'osservazione naturalistica.

Tornando al pernottamento 177 agriturismi in Abruzzo includono solo la possibilità di dormire, mentre 83 includono la prima colazione, 49 la mezza pensione e la gran parte, ben 289, quelle dove è possibile optare per la pensione completa.