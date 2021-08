Turismo, agosto senza il tutto esaurito in Abruzzo| Cna: "Serve programmare da subito la prossima stagione"

Tutto esaurito solo nella settimana di Ferragosto, e calo di presenze rispetto al 2020 se si considera l'intero mese di agosto. La Cna Turismo con il presidente regionale Claudio Di Dionisio, ha tracciato un primo bilancio dell'andamento della stagione turistica con più ombre che luci, anche se il dato è ancora parziale ma in alcuni comparti, come quello della vacanza attiva e del turismo esperienziale ci sono già tendenze negative significative.

"Stando almeno alla mia esperienza diretta, se ad agosto di un anno fa si stentava a trovare anche un solo posto letto disponibile per i nostri tour in alcune aree dell’Abruzzo, oggi la situazione appare del tutto rovesciata: c’è ampia disponibilità di posti letto last minute, e anche per una sola notte. E questo non vale solo per le aree montane ma anche lungo la costa e altre aree del territorio: insomma, è la conferma di un andamento delle presenze che tutto è tranne che travolgente"

Ora, spiega Di Dionisio, serve programmare da subito la prossima stagione estiva, con la Regione che dovrà fare da referente per ascoltare le istanze degli imprenditori del settore per una programmazione a medio - lungo raggio:

"Serve l’individuazione di potenziali nuovi mercati, a partire da quelli esteri su cui siamo deboli; serve programmare la presenza negli appuntamenti fieristici che contano per tempo; serve un’efficace campagna di comunicazione, considerando che altri territori si muovo con testimonial anche di assoluto prestigio e noi in modo non certo paragonabile. Solo così potremo ridare fiato e vitalità a un settore che i due anni di pandemia hanno reso particolarmente vulnerabile e fragile"