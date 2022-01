La Tua sui 5 nuovi bus elettrici: "Abbattono i costi energetici di trazione e danno una mano all’ambiente"

«Positivi impatti economici e ambientali».

Così il presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, commenta la presentazione dei 5 nuovi bus elettrici Rampini E80 che saranno utilizzati anche lungo la strada parco tra Pescara e Montesilvano.

L'azienda unica di trasporto regionale, che ha ricevuto i 5 nuovi mezzi dal Comune di Pescara che li ha acquistati, segnala come ci saranno meno consumi energetici ed emissioni inquinanti in atmosfera.

I nuovi bus Rampini E80 rientrano nel percorso di una nuova concezione di trasporto sempre più green. I bus di ultima generazione, a funzionamento elettrico classe I (urbani), sono lunghi 7 metri e 70 e sono dotati di due assi a pianale ribaltato. Gli autobus Rampini presentano, di serie, gli impianti di climatizzazione distinti per autista e passeggeri e sono provvisti di un’attrezzatura per l’accesso a bordo di una carrozzina per diversamente abili e per il trasporto di due biciclette. Per quanto riguarda la capienza dei mezzi, gli stessi sono in grado di trasportare quaranta passeggeri, di cui undici seduti e ventotto in piedi, oltre a un posto carrozzina. Tra le caratteristiche tecniche dei nuovi bus, che possono raggiungere una velocità di circa 63 chilometri orari, va segnalato il motore elettrico Siemens, con potenza di 85 kW, le batterie di trazione con celle litio ferrite, con Bms – Battery Management System - per la gestione attiva di bilanciamento della carica delle celle e riscaldamento automatico. Ancora: i nuovi mezzi sono dotati dei dispositivi di sicurezza Abs (antibloccaggio), Asr (antislittamento), Ebs (regolazione/bilanciamento forza frenante sugli assi), Esc (controllo stabilità) ed Ecas (correttore di assetto a controllo elettronico). Ogni mezzo presenta pannelli indicatori di percorso anteriore/laterale/posteriore, emettitrici Tdv, dispositivi conta-passeggeri in salita/discesa su entrambe le porte, telecamere per il controllo porte, computer e rete telematica di bordo con localizzazione dei mezzi dalla sala controllo aziendale Tua. L’autonomia dei mezzi è di circa 152 chilometri in caso di marcia su percorso piano e di circa 134 chilometri in caso di marcia su percorso misto, con salite fino al 16 per cento.

«Evidenti e tangibili sono gli impatti positivi sul piano dei risparmi di energia», scrivono dalla Tua, «il consumo energetico medio del bus elettrico di circa 1,00 kWh/km, mentre un autobus urbano a gasolio o a metano ha un consumo energetico circa 3,5-4 volte superiore. Infine, un altro dato: i nuovi mezzi determinano una riduzione dei costi energetici di trazione di oltre il 40% rispetto alla trazione con fonti fossili».

Giuliante sottolinea i riflessi positivi derivanti della messa in servizio dei nuovi bus: «Siamo molti soddisfatti perché, in modo strutturato, stiamo portando avanti un discorso di mobilità sostenibile e sempre più green. Sono evidenti gli impatti vantaggiosi sia rispetto all’abbattimento di fattori inquinanti in atmosfera ma anche dal punto della riduzione dei costi».