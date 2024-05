Trenitalia Summer Experience, nuovi collegamenti in Abruzzo

Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive. La Summer experience 2024 del polo passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato, composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e Ferrovie dello stato treni turistici Italiani parte domenica 9 giugno e tocca anche l’Abruzzo. Le novità sono state presentate nella giornata del 20 maggio, a Roma, da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.Tornano il Cerrano Line, tra Pescara e San Benedetto, e il Trabocchi Line, tra Pescara e Termoli.

In particolare, secondo quanto precisato in una nota, «l’offerta estiva del regionale di Trenitalia in Abruzzo si contraddistingue per soluzioni dirette e intermodali studiate per raggiungere le mete più suggestive di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali». Nello specifico, saranno 154 nei giorni feriali, 130 il sabato e 86 nei festivi, i treni in circolazione sui binari dell’Abruzzo: un’offerta giornaliera con più di 36 mila posti.

Il Trabocchi Line propone 22 collegamenti feriali e 16 collegamenti nei festivi, per raggiungere ogni giorno le località balneari della Costa dei Trabocchi e la Via Verde, la pista ciclabile che scorre lungo 42 chilometri. Il Trabocchi Line, nato nell’estate 2020, vanta un gradimento in continua crescita: l’estate del 2023 ha registrato 188 mila viaggiatori (+ 10% rispetto al 2022) e un incremento del trasporto delle bici del 21%. Il Cerrano Line prevede 10 collegamenti in più nei giorni festivi tra Pescara e San Benedetto, con fermate in tutte le località balneari della costa a nord di Pescara: Montesilvano, Silvi, Pineto, Scerne, Roseto, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. In totale sull’Adriatica tra Pescara e Giulianova circoleranno 52 collegamenti nei giorni feriali e 36 nei giorni festivi.

Confermato anche l’Aterno Line, con collegamenti Sulmona-L’Aquila rivolto agli amanti delle escursioni e del turismo esperenziale. Il servizio consente di raggiungere, nelle giornate di sabato e festivi, i borghi più suggestivi della Valle dell’Aterno, tra i quali Fagnano, Beffi e Fontecchio.

Con i servizi intermodali treno+bus, nati in collaborazione dei principali player della gomma abruzzesi, è possibile raggiungere il centro di L’Aquila, Teramo e Avezzano o usufruire del collegamento con l’Aeroporto d’Abruzzo con il Pescara Air Link, il bus transfer non stop in partenza/arrivo dalla stazione centrale.

L’offerta intermodale conta quasi 350 soluzioni di viaggio combinate treno+bus, con partenze e arrivi dei bus dai piazzali antistanti le stazioni, con orari coordinati a quelli dei treni. I viaggi intermodali sono acquistabili sui canali della rete di vendita Trenitalia, con un’unica soluzione d’acquisto.

Con due nuovi Frecciarossa in circolazione tra Milano e Pescara per tutta l’estate, diventano complessivamente 26 i Frecciarossa giornalieri tra Torino/Milano/Venezia e la Costa Adriatica, che uniscono l’Abruzzo al Nord e al Sud del Paese. Il Frecciarossa 9803 partirà da Milano alle 7.05 con arrivo a Pescara alle 11.34 mentre il Frecciarossa 9810 ripartirà da Pescara alle 17.54 per giungere sotto la Madonnina alle 22.30.

Circoleranno solo il sabato e la domenica, invece, i due Frecciarossa aggiuntivi per l’estate tra Pescara e Bolzano: il Fr 8805 in partenza da Bolzano alle 7.45 arriverà a Pescara alle 14.13 mentre il Fr 8826 in partenza da Pescara alle 14.15 arriverà a Bolzano alle 20.43. Entrambi i treni effettueranno fermata anche nella stazione di Giulianova.

Fino al 15 settembre due Frecciarossa al giorno anche a Vasto San Salvo: il Frecciarossa 8803 in partenza da Milano alle 8.05 per Bari (15.30) arriverà a Vasto San Salvo alle 13.22 mentre il Frecciarossa 8814 proveniente da Lecce (5.55) partirà da Vasto alle 9.33 per arrivare a Milano alle 14.25.