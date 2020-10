In provincia di Pescara 107mila titolati di Postepay, arriva l'assistente digitale

In provincia di Pescara sono complessivamente 107 mila i titolari di una carta Postepay.

Da oggi è disponibile “Poste”, l’innovativo assistente digitale che consente, fra le tante funzioni, di richiedere il saldo e la lista movimenti oppure bloccare la propria carta oppure ancora richiedere il duplicato del Pin.

L’assistente digitale “Poste”, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 inclusi i festivi, è un’intelligenza artificiale rappresentata da un “faccino” giallo-blu in grado di indirizzare le esigenze dei possessori di carta Postepay.

Sui siti poste.it e postepay.it, è possibile chiedere il supporto dell’assistente digitale “Poste”, che su questi spazi si presenta come un chatbot pronto a conversare con chi cerca informazioni o soluzioni ai problemi. Per richiamare “Poste” è sufficiente cliccare sull’apposito “oblò” in basso a destra nelle pagine. Contattando l’800.00.33.22 e selezionando il tasto dedicato ai servizi Postepay, inoltre, è comunque possibile interagire con l’assistente digitale “Poste” per trovare una soluzione al problema del cliente. Nei casi in cui l’assistente digitale non sia in grado di trovare la soluzione, provvederà automaticamente a mettere in contatto il cliente con un operatore.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito https://www.poste.it/assistente-digitale-poste.html oppure https://www.poste.it/chatta-con-noi.html