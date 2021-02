Il presidente di Confindustria Chieti-Pescara chiede l'istituzione di un tavolo di lavoro sulla questione dei canoni per servizi essenziali

L'istituzione di un tavolo di lavoro sulla questione dei canoni per i servizi essenziali nelle aree industriali Chieti-Pescara.

È quello che chiede Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti-Pescara.

Pagliuca nella lettera evidenzia il rischio di blocco di investimenti e attività economiche nelle aree in questione, soprattutto in questo periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria in atto, con un danno enorme per il sistema produttivo.

«Anche alla luce della recente proposta di legge sulla riqualificazione delle aree produttive», scrive Pagliuca, «della necessità di approfondire e accelerare la tematica della Zes e più in generale delle strategie regionali e consortili circa la gestione delle aree e dei servizi, si chiede l'attivazione di un tavolo con il coinvolgimento degli enti interessati e delle associazioni di categoria, per un confronto volto a definire le questioni da troppo tempo irrisolte».