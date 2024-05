Tavolini e dehors "permanenti", Cna e Confartigianato al governo: "La misura va estesa alle imprese artigiane"

Il governo è a lavoro su una proposta di legge destinata alle attività del food&beverage, ma per le due associazioni di categoria va allargata anche a pizzerie, piadinerie, gastronomie e rosticcerie solo per citare alcune delle attività artigiane che, sottolinea Cristiano Tomei (Cna Turismo e commercio) in Italia sono oltre 40mila