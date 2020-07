Acqua, l'Aca approva il bilancio: cambiano le tariffe per gli utenti

L'assemblea dei soci dell'Aca ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2019 e stabilito una nuova tariffazione per le bollette degli utenti, chiamata Ticsi.

Inoltre Aca, a causa della crisi idrica annunciata da marzo e l'incremento dei consumi di acqua, sta lavorando con un sistema di regolazioni della pressione per la razionalizzazione della risorsa sulle reti, e un programma di interruzioni su tanti Comuni.

Un anno complicato anche per l'Aca quello scorso, sotto molti punti di vista, come complicato è stato il primo semestre del 2020 anche, e soprattutto, a causa del Covid-19, ma nonostante le criticità Aca Spa è riuscita a coprire oltre il 65% del debito concordatario, grazie anche ai ricavi conseguiti, a fare circa 13 milioni di investimenti, e ad approvare il bilancio entro il 29 luglio con 29 voti favorevoli sui 37 presenti (6 astenuti, 2 contrari).

C'è un risultato positivo in questo bilancio, per il maggior ricavo che deve compensare le perdite da extra morosità, stimate in un valore tra il 7 e l'8%. In applicazione di regole stabilite a livello nazionale, l'Ersi (Ente Regionale Servizio Idrico) che regola tutti i gestori idrici d'Abruzzo, ha stabilito il riconoscimento di questa entrata straordinaria, da imputare al bilancio 2019, attraverso due conguagli 2018 e 2019, che l’azienda fatturerà una prima parte nei prossimi mesi e una seconda parte nel 2021, per un valore medio di circa 70 euro a utente.

Novità anche per la tariffazione delle bollette degli utenti: l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha stabilito una armonizzazione del sistema tariffario a cui Aca spa come gestore idrico deve obbligatoriamente aderire nei prossimi mesi. Questa nuova tariffazione, chiamata Ticsi, consentirà una più equa ripartizione della spesa e sarà costituita da una quota variabile e da una quota fissa, come per la tassa rifiuti dei comuni: nella quota variabile della tariffa sarà inserito anche il numero dei componenti dei nuclei familiari, a vantaggio di quelli più numerosi.

"Aca spa", si legge in una nota, "sebbene sia un'azienda che come tutte ha sofferto e soffre delle conseguenze del Covid-19, ha fatto proprio l'invito della maggioranza dei Sindaci a spalmare l’impatto dei conguagli per venire incontro agli utenti, a una puntuale e trasparente informazione agli utenti, a comunicare e favorire l’adozione di strumenti e agevolazioni di pagamento e qualsiasi altra iniziativa che consenta di mitigare e gestire adeguatamente il passaggio dal precedente sistema tariffario a quello delineato dalla deliberazione Arera numro 665/2017/R/idr.".