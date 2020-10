Svuotamento della vasca di colmata e lavori al porto canale, c'è l'impegno ufficiale. Il Provveditorato alle opere pubbliche, infatti, si è impegnato, tramite l’ingegner Enrico Bentivoglio, a definire le procedure che scatteranno entro la prossima settimana. Il sindaco Carlo Masci ha però precisato: "Non accetteremo ulteriori rinvii".

Questa mattina si è tenuta una riunione in video conferenza cui hanno partecipato, oltre a Masci, anche il presidente dell’Arap Savini, il dirigente regionale Primavera, i rappresentanti dell’autorità portuale, il presidente del consiglio regionale Sospiri, l’assessore regionale alle infrastrutture De Annuntiis e il capogruppo regionale di Forza Italia Febbo.

